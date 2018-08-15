Пляжи Севастополя «закрыли» для инвалидов

На пляжах Севастополя нарушаются права инвалидов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», севастопольцы с ограниченными возможностями не могут отдыхать на прибрежных территориях города из-за отсутствия пандусов. Прокуратура потребовала от операторов пляжей и администраций муниципальных образований устранить нарушения.

«Приспособления для инвалидов на территории пляжей в селе Орловка отсутствуют, что не позволяет обеспечить свободный и беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к воде. Кроме того, приспособления для инвалидов, расположенные на территории пляжа «Ушакова балка», не соответствуют требованиям законодательства о социальной защите инвалидов», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Отметим, ранее одна из горожанок – инвалид первой группы подала иск к правительству Севастополя после завершения реконструкции парка имени Анны Ахматовой. Женщина заявила о нарушении прав инвалидов, так как, по ее словам, люди с ограниченными возможностями, после проведения работ, не могут нормально передвигаться по территории парка, а также остались без доступа к пляжу «Солнечный».

Севастополь, Леонид Маковецкий

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