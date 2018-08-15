Чиновники Симферополя решили наказать горожан за несанкционированное обустройство дворов

Детские площадки, сооруженные методом «народной стройки» в симферопольских дворах, приравняли к самовольным гаражам и заборам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несколько лет назад во многих дворах Симферополя среди старых пятиэтажек появились детские площадки, организованные самими жильцами. Часть двора они отгородили сеткой-рабицей и внутри этого пространства установили кто что мог: покрашенные автомобильные покрышки, скульптуры и примитивные спортивные снаряды для самых маленьких.

Площадка запирается на замок, участникам проекта известно, где взять ключ – туда не заходят посторонние, чтобы покурить, выпить пива и бросить бутылки, незатейливый «малышовый» инвентарь защищен от разрушительной силы подростков, некоторые из которых учились ходить и росли в этих придомовых выгородках.

Однако, то, что в годы социализма называлось «народной стройкой» и поощрялось, современные чиновники объявили некапитальными объектами, установленными без правовых оснований. Наряду с торговыми лотками и железными гаражами детские площадки подлежат сносу.

Для начала мэрия заявила, что разыскивает для урегулировании вопросов, связанных с демонтажем (сносом) владельца ограждения на придомовой территории на улице Никанорова. На фото крамольного объекта приводится именно такая «самодельная» детская площадка.

В распоряжении о сносе, вывешенном на сайте горадминистрации, приведен телефон, куда предлагается обращаться для получения дополнительной информации. Однако в течение рабочего дня по нему никто не ответил.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 15.08.18

Пляжи Севастополя «закрыли» для инвалидов. / В Крыму не могут освоить федеральные деньги, выделенные на ремонт канализации и очистных. / Дороже, чем на рынках: ярмарки в Севастополе оккупировали хитрые перекупщики. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»