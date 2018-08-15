В Белогорске заболевшим детям-инвалидам давали просроченное лекарство

В Белогорском доме-интернате для детей-инвалидов хранили просроченные медицинские препараты.

Об этом корреспонденту РИА «Новый День» сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

По информации надзорного ведомства, в медицинском кабинете учреждения хранили антисептик с истекшим сроком годности. Несмотря на то, что препарат был просрочен, его использовали для лечения детей.

В то же время, как сообщили в прокуратуре, от применения просроченного антисептика дети не пострадали.

Вышедшие из срока годности препараты был утилизированы по требованию надзорного ведомства. Между тем, в отношении директора дома-интерната прокуратура возбудила административное дело.

За нарушение норм хранения руководителя учреждения обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа.

Белогорский район, Леонид Маковецкий

Белогорский район. Другие новости 15.08.18

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