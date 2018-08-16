Мертвые дельфины и осетры: в Крыму ищут причины массового выброса на берег морских обитателей

Крымские пограничники обнаружили на берегу Азовского моря двух дельфинов и 60 разлагающихся молодых осетров.

Как передает корреспондент» РИА «Новый День», разброс биоресурсов по береговой линии составил около одного километра: от мыса Казантип до Щелкино. Образцы найденных рыб и млекопитающих были отправлены на экспертизу. Выясняют причины массового выброса специалисты Южного научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Росприродназора.

По предварительной версии, причиной гибели морских обитателей стало использование браконьерами кукана – шнура с подвешенными к нему металлическими карабинами для прикрепления пойманной рыбы, который используется для временного укрытия в воде незаконного улова. «Эта версия может объяснить массовый выброс на берег. Ясность в сложившейся ситуации, возможно, внесет лабораторное исследование, которое на данном этапе проводят специалисты Росприродназора», – сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Крыму.

Отметим, по данным некоммерческой организации Serene Sea/ «Безмятежное море», мертвых дельфинов было пять.

Щелкино, Анастасия Зук

Щелкино. Другие новости 16.08.18

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