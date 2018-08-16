Жители России жалуются на организацию отдыха детей в Крыму

Жители континентальной России жалуют на организацию отдыха детей в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация Мурманска закупила путевки в лагерь «Рио», расположенный в крымском селе Портовое (Раздольненский район). Родителям пришлось оплатить всего 20% от стоимости отдыха, остальное взял на себя городской бюджет.

Однако радость от удачно организованного отдыха была не долгой: дети начали жаловаться на условия содержания в лагере. Юных мурманчан замучили насекомые, бегающие по корпусам. Дети утверждают, что от насекомых нет спасения – они и на полу, и на стенах, и на потолке. Кровати пришлось отодвинуть в центр комнат, чтобы незваные гости не забирались в постель.

Дети жаловались руководству лагеря, но реакции, по их словам, не последовало.

Тогда с администрацией лагеря попытались связаться родители, но телефоны руководителей учреждения, как и сопровождающих детей, отключены, сообщает «СеверПост».

Симферополь, Варвара Бурлакова

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