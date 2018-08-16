«Зрада»: на Украине будут судить одесситов за продажу российских авиабилетов

В Одессе под суд пойдут сотрудники турфирмы, продававшие билеты российских авиакомпаний.

Как передает корреспондент» РИА «Новый День», схема работала так: из-за отсутствующего авиасообщения между Украиной и Россией граждане «Незалежной» покупали билеты на необходимые им направления, добирались из Одессы в Симферополь, а уже из крымского аэропорта летели в пункт назначения и в обратном направлении. Турфирма реализовывала билеты авиакомпаний РФ, внесенных в санкционный список Украины.

«Фактически предприятие выступало посредником авиакомпании, осуществляющей перевозки из закрытого законодательством Украины аэропорта «Симферополь», – заявляют в прокуратуре Одесской области. Во время обысков в офисе фирмы сотрудники СБУ нашли документацию, которая подтверждает продажу авиабилетов и платежки о перечислении денег на счета российских авиакомпаний.

В суд направлен обвинительный акт в отношении директора и сотрудника турфирмы. Санкция инкриминируемой им статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Одесса, Анастасия Зук

Одесса. Другие новости 16.08.18

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