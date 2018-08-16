Новая дорога от Керчи до Симферополя готова на 70%

Участок федеральной трассы «Таврида» от Керчи до Симферополя готов на 70%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», движение по новой двухполосной дороге планируют открыть до конца года. На данный момент заасфальтировано уже 105,3 из 190 километров трассы.

В то же время, укладывать асфальт в рамках строительства «Тавриды» начали и в Бахчисарае: «Таким образом, дорожники ведут работы по асфальтированию на всех семи этапах автодороги. Все работы ведутся в соответствии с графиком», – сообщил председатель Государственного комитета дорожного хозяйства Крыма Сергей Карпов.

Общая готовность трассы сейчас составляет 38%. Протяженность дороги к моменту сдачи проекта будет составлять 250,7 километров. Завершить строительство трассы планируется до конца 2020 года. К этому моменту «Таврида» будет четырехполосной магистралью от Керчи до Севастополя, трасса свяжет крупные города полуострова.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.08.18

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