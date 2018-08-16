Жаркий финал: вторая половина августа в Крыму будет знойной и засушливой

Установившийся в Крыму зной не покинет полуостров до конца календарного лета.

Как рассказала РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая, «в ближайшие 10 дней ослабления жары не ожидается», как и обильных дождей.

«В отдельных районах могут пройти кратковременные грозы. Но серьезных осадков не предвидится: нет прохождения фронтальных разделов», – сообщила Любецкая.

По прогнозам синоптиков, сохранятся, как высокие дневные (+30ºС… +35 ºС), так и ночные температуры.

«Очень высокие ночные температуры на побережье. Не только на ЮБК, но практически по всему побережью: +23ºС… +28 ºС. В степных и предгорных районах чуть ниже, но тоже жарко: +23ºС… +25 ºС», – отметила главный синоптик Крыма.

Напомним, что с экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности на полуострове продлено, как минимум, до 20 августа.

Между тем, в крымском предгорье почти на месяц раньше поспел кизил.

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