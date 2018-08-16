В Крыму задержали фальшивомонетчиков

Мужчина и женщина сбывали фальшивые деньги на одном из овощных рынков Симферополя.

Как передает корреспондент» РИА «Новый День», злоумышленники пытались расплатиться поддельной банкнотой номиналом 5 тысяч рублей за ягоды. Парочку задержали полицейские. При себе у молодого человека нашли еще 23 поддельных купюры того же номинала.

Установлено, что две фальшивых банкноты злоумышленникам все же удалось сбыть. В отношении фальшивомонетчиков возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Теперь молодой паре грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет и штраф, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 16.08.18

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