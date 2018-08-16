Шварценеггер в шоке: Конан-варвар оказался украинцем

Конан-варвар оказался украинцем – с соответствующим заявлением выступил губернатор Николаевской области Алексей Савченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава региона присутствовал на презентации очередной находки археологов – ритуального сосуда, возраст которого ученые оценили в 2,5 тысячи лет.

«Эта находка свидетельствует о том, что, может, Николаев еще раз докажет, что это исторический город. И вообще то, что происходило у нас, это не просто с тех времен, когда был и Конан, о котором вспоминал Арнольд Шварценеггер, с нашим Диким Садом ( городище, датированные XII веком до н. э. – прим. НД), а еще и много-много того, что мы можем показать миру, – заявил Савченко. – Надеюсь, что следующая находка, может, будет каким-то таким склепом, в котором находилось Золотое руно, а может, что-то другое».

Напомним, Конан – персонаж фэнтези-повестей Роберта И. Говарда, издававшихся в 30-х годах в «желтой прессе». Действие происходит в вымышленной Хайборийской эре, соответствующей временному отрезку 20 000 и 9 500 годами до н. э.

Конана автор сделал сыном киммерийского кузнеца. В одной из повестей Говард назвал Конана предводителем «казаков с реки Запорожка»:

«В широких степях между морем Вилайет и границами самых восточных Хайборейских королевств в последней половине века возникла новая раса, сформированная изначально из сбежавших преступников, разорившихся людей, беглых рабов и солдат-дезертиров. Это были люди, запятнавшие себя многими преступлениями из многих стран, рождённые в степях или сбежавшие из западных королевств. Они звались казаками, что означает «разоритель». Живя в диких открытых степях, не имея никакого закона, кроме своего собственного кодекса, они стали силой, способной бросить вызов даже великому монарху. … – Мы должны соблазнить Конана покинуть казаков, – сказал внезапно советник. – Их военный лагерь сейчас разбит где-то в нижних плёсах реки Запорожка» (Роберт И. Говард «Железнвй дьявол», 1934 год).

В другом рассказе Конан является в образе пирата, затем – вождя кочевников, потом – избранника бога Митры и так далее. Реального прототипа у Конана не существовало.

В 1982 и 1984 годах о Конане были сняты два фильма, прославившие и самого Конана, и Арнольда Шварценеггера, сыгравшего главную роль.

Отметим, что Киммерия Говарда имеет мало общего с исторической Киммерией, на наследство которой претендует губернатор Николаева, и списана, скорее всего, с кельтских племён.

А заявления Савченко о необходимости найти склеп, в котором находилось Золотое руно и вовсе выглядит как посягательство на земли другого государства, так как, согласно легенде, Золотое руно хранилось в Колхиде, то есть на территории современной западной Грузии.

Николаев, Платон Ефимчук

Николаев. Другие новости 16.08.18

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