Евпатория пытается продать исторические дачи

Евпатория пытается продать старые дачи: взрывчатку производить там нельзя, разводить кроликов можно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», евпаторийская городская администрация выставила на продажу дом конца XIX века, который является объектом культурного наследия (известен в городе как Дом Б. М. Шишмана).

К концу XIX века Евпатория стала модным курортом, в то время там были построены более ста весьма затейливых дач, многие из которых имели уникальные названия: «Валькирия», «Альпийская роза». Путеводитель по Евпатории, изданный Кагановичем в 1914 году, причислял дачу «Ривьера», принадлежащую представителю древнего караимского рода Шишманов, к числу лучших дач города.

Площадь «дачного» участка составляет 1 тыс 362 квадратных метров. Судя по описанию, бывшая дача «Ривьера» уже подвергалась перестройке: в описании объекта приватизации упоминаются линолеум и металлопластиковые окна. Покупатель должен взять на себя некоторые обязательства. Например, нельзя использовать объект культурного наследия «под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию». Выходит, разместить там баню или курятник можно.

Снести даже сильно потрескавшееся здание, чтобы по-другому использовать территорию, новый хозяин не сможет: по правилам, все перестройки и новшества он должен будет согласовывать с Госкомитетом по охране культурного наследия.

С территорией, впрочем, все просто, ее не испортишь: там нет ни одного дерева, она заасфальтирована – в здании много лет располагалось кулинарное ПТУ. Сейчас бывшая дача пустует, «находится в плачевном состоянии и через год может просто развалиться», как признают в департаменте имущественных отношений Евпаторийской администрации. Стартовая цена – 19 млн руб.

В разговоре с корреспондентом «НД» сотрудники мэрии провели аналогию с другим домом постройки того же периода – зданием по ул. Революции, 41/24, где до недавнего времени располагался суд. Сто лет назад этот дом принадлежал евпаторийскому купцу Арону Шакаю. Его выставляли на продажу уже трижды, просили 24 млн руб – желающих купить не нашлось.

Симферополь, Ольга Картошина

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