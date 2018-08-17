В Крыму нашли склеп с Гераклом

В Крыму обнаружили античный склеп, украшенный рельефами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», находка сделана во время раскопок некрополя Кыз-Аул на Керченском полуострове.

Ученые решили, что это был монументальный каменный склеп с уступчатым перекрытием. Рельеф располагался возле прохода в главной камере сооружения. Скорее всего, было изображение Геракла.

Захоронение в склепе было сделано не ранее последней четверти II века нашей эры, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора по развитию фонда «Археология» Олега Маркова.

По словам археологов, захоронение разграблено.

«Аналогичные склепы первых веков зафиксированы в разных местах Боспора, что свидетельствует о возрождении прежней традиции монументальной погребальной архитектуры», – заявил Марков.

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