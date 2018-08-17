В Евпатории напали на беременную

В Евпатории на беременную крымчанку напали прямо в ее автомобиле.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, нападение было совершено около 9 часов вечера. Неизвестный открыл заднюю дверь машины, припаркованную по ул. Франко и отобрал у 32-летней местной жительницы сумку с вещами. Общая сумма ущерба составила более 51 тысячи рублей. О состоянии пострадавшей горожанки не сообщается.

Подозреваемый был задержан по «горячим следам». Им оказался 38-летний евпаториец, неоднократно имевший проблемы с законом. В отношении грабителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (Разбой – нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). Максимальное наказание по данной статье – 8 лет лишения свободы.

Евпатория, Оксана Мурзина

Евпатория. Другие новости 17.08.18

США обвинили Украину в «продажном» предательстве. / «Повезло»: крымчанка Одновол получила срок на Украине. / Евпатория пытается продать исторические дачи. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»