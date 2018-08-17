Правительство Крыма наступает на старые грабли: аварийным домам придется еще постоять.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кабмин своим постановлением на год отодвинуло сроки переселения граждан, живущих в аварийных домах. При этом число включенных в программу переселения зданий не увеличилось.

Теперь в старом тексте постановления, приятом только 29 марта нынешнего года, дату «2018» всюду просто заменили на «2018-2019». Подобная ситуация уже наблюдалась в 2016 году, когда правительство Крыма тоже инициировало продление сроков по реализации региональной адресной программы по переселению крымчан из аварийного жилья.

Тогда этим занимался ныне осужденный на большой срок вице-премьер Олег Казурин, и его уголовное дело было, в частности, связано со скандальным строительством в Феодосии и Щёлкино домов для переселенцев.

Причины переноса нынешних сроков не объясняются. Финансовые прогнозы не меняются. Напомним: объем средств на реализацию программы составляет 582 млн руб при стоимости одного квадратного метра в квартирах, предоставляемых переселенцам, 38 тыс 539 руб. Для сравнения: в новостройке на ЮБК цена 1 кв м составляет 80-90 тыс руб.

Участниками программы являются города Керчь, Ялта, Алушта, Ленинский и Симферопольский районы – они сумели оформить и в срок подать необходимые для включения в программу документы. В течение года (а теперь – двух) из 39 аварийных многоквартирных домов предполагается переселить 947 человек, аварийные дома снести. Это должно обеспечить снижение доли аварийного жилищного фонда на территории Крыма на 33 %.

С тех пор, как была принята программа расселения, в республике сформирован еще один реестр аварийного жилого фонда. В него включено 67 многоквартирных домов, в которых зарегистрировано 1 тыс 757 граждан. Но никакие другие дома (среди них семь симферопольских), давно признанные аварийными, в откорректированную программу не вошли.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 17.08.18

В Евпатории напали на беременную. / США обвинили Украину в «продажном» предательстве. / «Повезло»: крымчанка Одновол получила срок на Украине. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»