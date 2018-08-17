С гранатой в кармане: на вокзале Севастополя поймали горожанина с боеприпасами

На территории железнодорожного вокзала Севастополя задержали мужчину с тремя гранатами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель города нашел в лесу боеприпасы, после чего направился к вокзалу. Боеприпасы – исправные ручные осколочные гранаты Ф-1, каждая из которых содержит разрывной заряд тротила массой около 50 грамм, мужчина разложил по карманам.

Задержали его при переходе железнодорожных путей в неположенном месте. После обнаружения гранат при личном досмотре сотрудниками полиции, было возбуждено уголовное дело.

«Подсудимый согласился с предъявленным обвинением в полном объеме, не оспаривал доказательства вины, поддержал ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения. При вынесении приговора судом также учитывалось, что подсудимый написал явку с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, чистосердечно раскаялся, что было учтено судом при назначении наказания», – сообщили в пресс-службе Нахимовского районного суда Севастополя.

Суд приговорил севастопольца к 10 месяцам ограничения свободы.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 17.08.18

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