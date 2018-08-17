Дороги Севастополя заливают помоями: горожане задыхаются от зловония (ФОТО)

В Севастополе мусороуборочные машины сливают помои на дороги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из техники на асфальт вытекает черная жидкость с запахом скисшего мусора: вонь от пятен сохраняется несколько дней.

Рядом с образовавшимися из нечистот лужами находятся многоквартирные дома. Севастопольцы, живущие на проспекте Генерала Острякова, жалуются на невыносимый запах и требуют коммунальщиков не сливать отходы у их домов. Со слов горожан, мусорные баки источают такой же «аромат», как и вытекшая из машин жидкость, так как их никто не моет и не ремонтирует. Запах скисшего мусора исходит и от самой техники.

Как утверждают севастопольцы, вместо того, чтобы устранить причины сливов, в предприятии «Благоустройство города Севастополя», ответственном за уборку, направляют работников, чтобы чистить дороги. Однако жители города считают, что это не помогает, так как коммунальщики просто размазывают нечистоты по улице.

«Специализированная машина должна быть оборудована соответствующими емкостями, в которые все перетекает. Соответственно, никаких протечек от мусоровоза на дорогу, на площадку, на участки, где производится сбор, – такого не может быть», – сказал в эфире телеканала «НТС» начальник управления контроля благоустройства департамента городского хозяйства правительства Севастополя Евгений Горлов.

Если мусороуборочные машины продолжат сливать помои на дороги в Севастополе, в департаменте пригрозили оформлением протокола об административном правонарушении.

Отметим, что на подобную проблему жалуются и жители поселков Южного берега Крыма. Коммунальщик, объезжая площадки с мусорными баками, допускают слив нечистот, из-за чего на дорогах населенных пунктов так же образуются черные лужи с резким запахом.

Из-за большого объема помоев, жидкость нередко растекается по улицам длинным зловонным ручьем, а в некоторых случаях даже попадает в море. Местные жители не раз ловили коммунальщиков «на горячем», в том числе и в разгар курортного сезона в 2017 году. Однако в поселках продолжают сливать нечистоты на дороги, а объяснений от коммунальщиков по поводу происходящего активисты так и не дождались.

17 августа 2018 г., Симеиз: лужа от слива нечистот из мусороуборочной машины почти высохла, но запах остался

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 17.08.18

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