Начинай сначала: снова поднят вопрос о субсидировании крымских туров в межсезонье

На государственном уровне снова заговорили о выплате субсидий туроператорам, массово направляющим отдыхающих в Крым в межсезонье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о поддержке внутреннего туризма говорили и год назад: тогда Минтранс России совместно с Минкультуры взялись разрабатывать новый механизм субсидирования перевозок туристов в популярные города. При этом специалисты ссылались на международную практику. Например, в Турции и Израиле туроператоры получают деньги за каждого перевезенного туриста.

По подсчетам крымской власти, на эти цели необходимо от 700 млн до 1 млрд рублей в год, эти суммы могли бы дать значительный эффект для экономики региона.

Несколько дней назад Ростуризм, опубликовав новую версию проекта концепции федеральной целевой программы (ФЦП) по созданию туристских кластеров в РФ (начиная с 2019 года), предложил в 30 раз увеличить субсидирование из бюджета предпринимателям, участвующим в развитии внутреннего туризма. Оптимальным вариантом Ростуризм считает сумму 615,11 млрд руб.

Теперь к этой теме обратилась и «Опора России». В объединение предпринимателей полагают, что в РФ дотировать следует не только поездки на Алтай, Камчатку, Сахалин, в Карелию, Бурятия, Алтайский край и Иркутскую область, которые уже попали в пилотный список Минкульта. В перечень предлагается включить и массово посещаемые Крым, Краснодарский край и Ставрополье.

В «Опоре России» говорят о субсидиях в сумме 350 млн руб в год. Исходя из нее, туроператор мог бы рассчитывать на 2 тыс руб за каждого из 500 и более путешественников, которых он привезет в регион (за исключением Сочи), в межсезонье – без учета новогодних каникул. Субсидирование осенне-весенних туров в Крым могло бы снизить их стоимость и за счет этого привлечь дополнительных туристов. Для Крыма, надо понимать, в первую очередь речь идет о субсидировании авиаперелетов.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 17.08.18

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