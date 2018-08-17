В Севастополе может рухнуть школа (ФОТО)

В стене севастопольской школа №61 обнаружилась глубокая трещина. Горожане боятся за жизнь детей.

Как передает корреспондент» РИА «Новый День», севастопольцы, чьи дети учатся в данном заведении, опасаются, что разрастающаяся трещина может стать причиной обрушения здания, построенного в 1993 году. Они утверждают: углубление разрастается по опорной стене. Родители считают: комиссии, которые будут проверять готовность школ к учебному году, вероятно, пройдут мимо этого «разлома», так как он расположился в отдаленном углу.

По словам руководителя общественной организации «Севастопольские мамы» Елены Голубевой, в дирекции школы заявляют, что данная трещина коснулась только обшивочной плитки и утверждают: вопрос на контроле у специалистов управления государственного строительного надзора.

«Директор сообщила, что в соответствии с дорожной картой капитальный ремонт фасада здания школы запланирован на 2020 год, и родителям не стоит беспокоиться о безопасности детей. Севастопольцы утверждают одно, директор говорит другое, поэтому во избежание каких-либо происшествий мы обратились в прокуратуру и другие компетентные органы. Теперь ждем ответ от них», – рассказала РИА «Новый День» Голубева. Общественница отмечает: комплексная проверка безопасности здания школы необходима, чтобы не подвергать детей рискам.

Фото общественной организации «Севастопольские мамы»

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 17.08.18

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