Американский политолог: США и Украина выкопали себе могилы, пытаясь похоронить Россию

Американский политолог, экс-советник Госдепартамента США Николай Петро раскритиковал антироссийские санкции, объявив их причиной всех бед Украины.

Как передает корреспондент» РИА «Новый День», эксперт напоминает, что «Незалежная» ввела в отношении России ряд ограничительных мер, в том числе, перестала закупать природный газ, заблокировала авиасообщение, работу российских банков и социальных сетей, однако сама от этого проиграла, наказав простых украинцев. «Ряд этих заслуг будет продолжаться, поскольку в Украине есть высокий спрос на них, только сейчас по гораздо более высокой цене для украинцев», – написал в своем блоге эксперт.

Он подчеркивает, что Россия, как и прежде, остается главным инвестором Украины, правда, теперь россияне используют международную маскировку для своих инвестиций. В то время как Украина, отказываясь вести торговлю со своим соседом, оказалась в экономическом тупике. «У правительства на исходе деньги», – считает Петро.

По его мнению, санкционные меры, вводимые против России, также ударили и по американцам, так как они не вкладывали в Россию, когда это было выгодно.

«Когда вы идете путем санкций, вам следует выкопать две могилы. Одну для экономики вашего конкурента и вторую – для вашей собственной», – заключил политолог.

Вашингтон, Анастасия Зук

Вашингтон. Другие новости 17.08.18

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