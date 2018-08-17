Украинское издательство выпустило книжку с российским Крымом

Националисты обвинили украинское издательство в предательстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», негодование у радикалов «Незалежной» вызвала детская книжка «Растительный мир», выпущенная издательством «Ранок». Книга предназначена для детей младшего возраста, содержит информацию о различных растениях.

На одной из ее страниц размещена иллюстрация, на которой Крым обозначен как территория России. Узнав об этом, националисты возмутились, и в ходе обсуждения книги на просторах социальных сетей даже пригрозили обратиться в СБУ.

В издательстве попытались оправдаться перед националистами, заявив, что автор иллюстрации обозначал не страны, а части света. Однако радикалы не приняли эту версию, после чего в фирме все же признали «некорректным» выбор цветов для изображения материков, и пообещали снять с продажи выпущенные книги, наказав при этом ответственных сотрудников редакции.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 17.08.18

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