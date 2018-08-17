В Крыму утопили самолет – туристы в восторге

У берегов Крыма затопили самолет Ан-24.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самолет станет одним из экспонатов первого в России подводного парка. Техника была затоплена сегодня в акватории отеля Mriya Resort & SPA, расположенного в селе Оползневое (Ялта). К месту ее буксировали из Ялтинского грузового порта.

Помимо Ан-24 у отеля планируют затопить и другую технику – еще один самолет и бронетранспортеры. Объекты будут находиться на разной глубине, доступной не только опытным дайверам.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 17.08.18

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