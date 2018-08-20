В Севастополе яхта с пассажирами налетела на подводную скалу

В Севастополе 13-метровая яхта с пассажирами столкнулась с подводной скалой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло 19 августа у мыса Фиолент, у судна оказалось пробито днище.

«На картах опасные места обозначены. Человек либо не владел информаций, либо не владел картой – одно из двух», – рассказал РИА «Новый День» заместитель директора ГКУ «Центр гражданской защиты Севастополя» Иван Парфентьев.

После того как судно село на мель, спасатели эвакуировали четырех человек. Хозяин яхты и его представитель покидать судно отказались, так как решили его охранять.

«Ночью они все-таки приняли решение покинуть яхту. Их эвакуировали представители яхт-клуба», – сообщил Парфентьев.

По его словам, яхта все еще остается на мели. Сегодня судно планируют эвакуировать силами яхт-клуба. Как уточнил Парфентьев, пассажиры яхты – жители Москвы, само судно зарегистрировано в Брянске.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 20.08.18

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