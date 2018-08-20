Воровка, уклонист и пропавший без вести: на границе в Крыму задержали трех иностранцев

Крымские пограничники задержали трех числившихся в розыске иностранцев.

Как передает корреспондент» РИА «Новый День», в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Армянск» пограничники разоблачили двух гражданин Украины, разыскиваемых крымскими полицейскими с 2015 года. После проверки документов выяснилось, что 22-летняя украинка является фигурантом уголовного дела по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Второй житель «Незалежной» был объявлен в межгосударственный розыск, так как продолжительное время мужчина не выходил на связь с родственниками и числился пропавшим без вести. Не повезло при пересечении крымской границы и гражданину одной из стран СНГ: мужчину разыскивали на родине, так как он много лет уклонялся от воинской обязанности.

Иностранцы задержаны, после дополнительной проверки они будут направлены инициаторам розыска, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Крыму.

Армянск, Анастасия Зук

Армянск. Другие новости 20.08.18

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