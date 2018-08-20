Жительница Севастополя оценила жизнь погибшей сестры в 5 млн рублей

Жительница Севастополя требует взыскать с убийцы своей сестры 5 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 64-летняя женщина стала жертвой мужа. Мужчина жестоко избил ее, затем объяснив свой поступок тем, что заподозрил супругу в измене. При этом погибшая от побоев женщина даже не могла самостоятельно покинуть постель и нуждалась в постороннем уходе, так как была инвалидом.

Как выяснилось впоследствии, на самом деле житель Севастополя решил избавиться от жены, чтобы поскорее получить наследство. Его приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

«Исходя из мотивов и характера преступления, суд признал осужденного недостойным наследником, он лишен права наследовать квартиру», – сообщили в Нахимовском районном суде Севастополя, где будет рассматриваться иск о взыскании компенсации морального вреда.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 20.08.18

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