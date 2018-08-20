Полуторагодовалая крымчанка подалась в «бега» – босиком

В Нижнегорском районе ушла из дома полуторагодовалая девочка .

Как передает корреспондент» РИА «Новый День», инцидент произошел накануне днем в селе Изобильное. После обеда мать уложила девочку спать, а сама прилегла в соседней комнате. Проснувшись через пару часов, женщина обнаружила, что дверь дома открыта настежь, а ребенка нет на месте.

На поиски беглянки был поднят весь личный состав отдела полиции, подключены местные жители-волонтеры, а также сотрудники МЧС. Через несколько часов малышку обнаружили в лесополосе примерно в 1,5 километрах от села: девочка гуляла босиком. В отношении ребенка никаких противоправных действий не совершалось, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Нижнегорский район, Анастасия Зук

Нижнегорский район. Другие новости 20.08.18

Пусть хоть все уедут! Украину собираются заселить выходцами из Средней Азии. / Германия: Украина должна забыть про силовой сценарий возврата Донбасса. / Ртуть, свинец и пестициды: названы регионы России с самой зараженной почвой. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»