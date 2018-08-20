В Севастопольском лесу нашли огромную свалку на 113 миллионов рублей и склад опасных отходов

В Чернореченском лесничестве обнаружили свалку строительных отходов, занявшую два гектара.

Как передает корреспондент» РИА «Новый День», после обнаружения находки было возбуждено уголовное дело по статье «Порча земли», которое в настоящее время расследуется.

Свалка причинила вред окружающей среде на сумму 113 миллионов рублей. Чтобы ликвидировать несанкционированный склад строительного мусора, прокуратура Севастополя внесла главам муниципальных образований города шесть представлений. Пять лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также в ходе рейда сотрудников природоохранной прокуратуры было установлено, что на действующем полигоне в Первомайской балке размещались токсичные отходы, а также отходы, в состав которых входили полезные компоненты, подлежащие отдельной утилизации.

Природоохранное ведомство приняло меры направленные на устранение выявленных нарушений, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 20.08.18

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