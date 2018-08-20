Президент Украины будет назначать премьер-министра Крыма

На Украине будет работать «незалежный» Совет министров Крыма.

Как передает корреспондент» РИА «Новый День», новый орган исполнительной власти будет работать «в изгнании» и призван разрабатывать отраслевые программы по реинтеграции Крыма.

«В соответствии с Конституцией, у АРК есть особый статус, премьер-министр и Совет министров. Назначает премьер-министра Верховный Совет АРК по согласованию с президентом. На данный момент у нас де-факто нет органа исполнительной власти , а нам он необходим, чтобы прорабатывать отраслевые программы», – цитируют украинские СМИ первого заместителя постоянного представителя президента Украины в Крыму Изета Гданова. Он уверяет: крымский Совмин без промедления сможет обеспечить безопасность жителей полуострова и контроль территории, уточняя: когда вернется в состав «Незалежной».

По словам Гданова, Киев уже прорабатывает механизм изменения порядка назначения премьера Совмина. В частности, назначать премьер-министра АРК, который сформирует Совет министров, будет президент Украины. Правда, для этого понадобится изменение конституции Украины и очередные финансовые средства на разработку документации и зарплату чиновникам, которые будут решать вопросы несуществующей автономии.

Отметим, «крымские» органы разбросаны по всей Украине: в Киеве базируется прокуратура АРК, в Одессе – главное управление Нацполиции Крыма,в Херсоне – управление СБУ и представительство президента в АРК. На зарплаты бутафорных чиновников и силовиков Украина тратит миллионы гривен.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 20.08.18

На Украине озаботились комфортом сограждан, ездящих в Крым. / В Севастопольском лесу нашли огромную свалку на 113 миллионов рублей и склад опасных отходов. / Силовики взяли в «разработку» членов правительства Севастополя. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»