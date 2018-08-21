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Вторник, 21 августа 2018, 09:17 мск

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Крым получит дополнительные средства на строительство детских садов

900 млн рублей получит Крым из резервного фонда президента РФ на строительство детских садов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», данная сумма станет дополнением к 1 млрд 89 млн рублей, выделенных в текущем году на установку 23 модульных детских садов. Всего на эти деньги планируется создать 2,3 тысячи мест в дошкольных учреждениях.

«На сегодняшний день в Крыму установлено 25 модульных детских садов, однако в местах нуждаются еще 19 тысяч детей, – заявил глава Крыма Сергей Аксенов. – Самая сложная ситуация в Симферополе, поэтому первые 5 модульных детских садов будут установлены в крымской столице. При этом администрация города выделила дополнительные средства на подключение коммуникаций к данным объектам.

Также активно ведутся работы по установке 5 дошкольных учреждений в городах Джанкой, Керчь, Евпатория, Бахчисарай и в Симферопольском районе.

Информация о планируемых к вводу в Крыму модульных детских садах будет размещена на портале правительства РК».

Симферополь, Артем Рокотов

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