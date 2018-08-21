Понравилось: Кустурица снова едет в Крым

Эмир Кустурица снова едет в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сербский режиссер и музыкант со своей группой The No Smoking Orchestra 22 августа даст концерт в Ялте. Санкций за визиты в Крым ни со стороны Украины, ни со стороны любых других государств он не боится: «В жизни есть смысл, когда есть свобода – свобода поступать так, как хочешь, и ничего не бояться», – заявил Кустурица.

И не исключил, что в будущем реализует в Крыму один из своих творческих проектов. «Сейчас я занят работой над большим проектом в Китае, когда закончу его, всё может быть», – цитирует режиссера РИА «Новости».

Симферополь, Артем Рокотов

Симферополь. Другие новости 21.08.18

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