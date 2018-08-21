Иран рассчитывает на порты Крыма

Бизнесмены из Ирана готовы вести торговлю с Крымом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», порты полуострова свяжут с Ираном через Каспийское море. По словам вице-премьера крымского правительства – постпреда Республики Крым при президенте России Георгия Мурадова, самым экономичным и коротким путем является маршрут «крымские порты – Волго-Донской канал – Волга – Каспийское море – Иран».

Кроме того, планируется задействовать и мощности Крымского моста.

«Торговать станет еще легче со стартом железнодорожного сообщения. Маршрут для поездов планируется следующий: Крым, Северный Кавказ, Азербайджан и далее в Иран», – цитируют «Известия» Мурадова. По его информации, открыть в Крыму торговый дом планирует и Сирия.

В Госдуме утверждают, что власти Украины не смогут помешать планам наладить морское сообщение между Крымом и дружественно настроенными странами: «После того, что произошло с судном «Норд», были приняты меры. Суда из Крыма могут спокойно перемещаться в акватории», – заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Леонид Калашников.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 21.08.18

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