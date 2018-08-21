В Крыму проанализировали радиационный фон: самый высокий – в самых популярных местах

Министерство экологии Крыма опубликовало трехлетние данные о радиационной обстановке на полуострове. Хотя данных о присутствии в Черном море атомных подводных лодок нет, об уровне радиационного фона стоит говорить, поскольку в Севастополе имеется, по крайней мере, один ядерный реактор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», этот исследовательский реактор ИР-100, введенный в эксплуатацию в 1967 году в Севастопольском высшем военно-морском инженерном училище, теперь принадлежит Севастопольскому госуниверситету. Считается, что он может использоваться как научно-исследовательский и учебный – при подготовке специалистов по эксплуатации ядерных реакторов.

Минэкологии утверждает, что радиационная обстановка на территории Республики Крым и Севастополя стабильна. В 2017 году на пунктах Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ежедневно проводились наблюдения за мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения.

Судя по приведенной диаграмме, самый низкий гамма-фон из всех городов Крыма фиксируется в Керчи и Джанкое, самый высокий – в Ялте. Последние данные по Алуште не приводятся.

Диаграмма министерства экологии РК

Сравнивая динамику за три года, ведомство отмечает, что в 2017 году показатели чуть снизились в Симферополе и Севастополе, по-прежнему находясь на относительно высоком уровне. Этих же высоких для Крыма величин достигли и величины гамма-фона в «химическом» Красноперекопске, возросшие за два последних года с 0,9 до 1,1 мкЗв/ч.

В целом, мощность экспозиционной дозы колебалась от 0,076 микрозивертов/ч (Севастополь) до 0,229 мкЗв/ч (Феодосия). Превышение нормы радиационного фона в РК не наблюдалось, сообщают в ведомстве, по данным многолетних наблюдений, на территории Крыма и Севастополя радиационных аномалий и загрязнений не выявлено.

Отметим, нормой радиационного фона принято считать значение, не превышающее 0,20 мкЗв/час. Безопасным уровнем для человека считается порог в 0,30 мкЗв/час, т.е. облучение дозой 0,30 мкЗв в течение часа.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 21.08.18

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