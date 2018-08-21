В Ялте все-таки установят светофоры

Чиновники горадминистрации опять вернулись к идее установки светофоров в Большой Ялте.

Город-курорт Ялта знаменит, ко всему прочему, еще и тем, что в нем нет светофоров. Точнее, многие годы возле городской милиции висел один, но никто не помнит, чтоб он

работал. В прошлом году было широко объявлено о том, что город на днях потеряет этот уникальный статус. В соцсетях началось бурное обсуждение нужности уличных приборов регулировки движения. То ли чиновники прислушались к массовым протестам, то ли что-то просто пошло не так, но планы-угрозы остались только в лентах новостей – в будущем времени.

Теперь намерения мэрии подкреплены объявлением на сайте госзакупок конкурса на выполнение работ по установке светофоров Т7 на территории муниципального образования городского округа. Заказчиком работ является Департамент по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Если в прошлом году светофоры обещали установить в начале набережной, на улицах Киевская, Московская и Кирова, то теперь концепция, коренным образом изменилась. Сейчас речь идет об установке 26 светофоров, причем исключительно возле детских учреждений – детсадов и школ, включая музыкальную и гурзуфскую школу искусств. Ведь Т7 – это специфический светофор, снабженный солнечной батареей, для обозначения нерегулируемых пешеходных переходов и повышения их безопасности. Полноценным светофором он не является, но машинам останавливаться перед ним все равно придется.

На сам город придется только 13 из них, остальные должны появиться в Алупке и поселках.

На эти цели выделено 3 млн руб из городского бюджета. Работы по установке светофоров должны быть завершены к концу текущего года.

Отметим, что Интернет предлагает светофоры Т7 по 45 тыс руб, то есть стоимость 26 приборов, если их покупать без конкурса, составляет 1 млн 170 тысяч рублей.

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Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 21.08.18

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