В Крыму на Курбан-байрам «заминировали» несколько зданий

В Симферополе неизвестные «заминировали» несколько зданий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полиция, МЧС и сотрудники других служб выехали к объектам после анонимного телефонного звонка о якобы заложенной взрывчатке. Однако после проверки зданий в МВД заявили, что никакой угрозы для безопасности нет, информация о минировании не подтвердилась.

По предварительным данным, неизвестные в качестве объектов для «минирования» выбрали гостиницу «Москва» и здание банка в центре города: жители города распространяют в социальных сетях фотографии с большим количеством автомобилей и сотрудников экстренных служб.

Стоит отметить, что «минирование» зданий в Симферополе совпало с празднованием в Крыму Курбан-байрама.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 21.08.18

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