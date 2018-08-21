Донбассу предрекли судьбу Крыма

В России могут официально признать народные республики Донбасса независимыми государствами. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Калашников в эфире телепрограммы «60 минут».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентарий уверен, что признание ЛНР и ДНР будет вынужденным ответом России на военную агрессию «Незалежной» против мирных жителей Донбасса.

«С Донбассом, скорее всего, в результате этих действий, будет то же самое, что и в Крыму. Скорее всего, люди «наевшись» этой нестабильности, просто потребуют реальной независимости. Потому что люди не могу жить в условиях войны», – заявил Калашников.

При этом депутат напомнил о том, что решение властей Крыма в 2014 году стать независимым государством, за чем последовало его воссоединение с Россией, по сути уберегло регион от военного конфликта с новым руководством Украины, которое пришло к власти после госпереворота.

«Если бы в Крыму произошло то, что сегодня происходит в Донбассе, Крым бы точно не сдался. Как не сдался Донбасс. И скорее всего он сегодня бы полыхал», – сказал Калашников.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 21.08.18

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