Зато они исчезнут красиво: правительство Севастополя решило закопать 4 млн рублей

Севастополь снова решил рискнуть деньгами, потратив значительную сумму на саженцы роз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму розовые кусты имеют свойство пропадать. Они не гибнут из-за отсутствия полива или заглушенные сорняками, розы просто исчезают бесследно с городских улиц и площадей вскоре после посадки.

Вот цитата из новостной ленты 2009 года: «Сегодня на площади им. Ленина в крымской столице выпускники школ провели акцию «Симферополь – город-сад», в рамках которой высадили тысячу кустов роз…». Посадка тысячи роз под окнами совмина превратилась в традицию – к следующему выпускному розы бесследно исчезали. Сейчас там есть розы, но они исчисляются не тысячами.

Похожая ситуация наблюдалась в Феодосии: в 2013 году администрация сообщила: благоустраивается набережная, на ней будет высажено 2 тыс 543 куста роз, по числу лет, прожитых древним городом. Но цветы пропали.

Из почти пятисот роз, которые весной 2015 года высадили в Приморском парке Алушты и на городских клумбах, почти не осталось практически ничего.

В Севастополе украли розы, высаженные в 2013 году. А потом в 2016-м. «В конце прошлого года была выполнена посадка кустарников розы и можжевельника... Но сейчас начался дачный сезон, и мистическим образом кустарники начинают расходиться с клумб в неизвестном направлении», – писали местные СМИ весной 2017 года.

Тем не менее, администрация Севастополя не отчаивается. Снова объявлено о закупке саженцев роз – теперь их купят более 4 тысяч. На цветы предполагается потратить 4 млн 332 тыс руб. То есть каждый кустик будет стоить примерно тысячу, хотя в плане закупки есть и более уникальные позиции: 200 саженцев будут куплены по 2 тыс 800 руб за штучку, на ценнике каждого еще из 200 будет значиться сумма 3 тыс 793 руб.

Недовольные властью горожане уже заговорили о возможной финансовой афере, когда вместе с саженцами из казны в очередной раз бесследно исчезнут и миллионы рублей. Тем более, что определить, какого сорта были исчезнувшие розы – подороже или подешевле – невозможно.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 21.08.18

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