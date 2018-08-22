Дело о подготовке госпереворота вернули в прокуратуру Крыма

Северо-Кавказский окружной военный суд вернул в прокуратуру дело шести крымчан, обвиняемых в подготовке госпереворота и причастности к международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России).

Как уже сообщал «Новый День», четырех активистов запрещенной организации задержали в Ялте и Алуште в феврале 2016 года. Через 2 месяца «взяли» еще двоих. В их домах нашли экстремистскую литературу, а также паспорта граждан Украины. При этом все шестеро оформили российское гражданство. Следствие длилось 2 года.

Рассмотрение дела началось 31 января в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Подсудимые обвиняются в приготовлении к насильственному захвату власти и насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору.

Суд вернул уголовное дело в полном объеме в прокуратору Крыма для квалификации действий одного из подсудимых по более тяжелой статье. А под судимых оставили под стражей до 28 ноября: один из свидетелей заявил, что близкие подсудимых угрожали их знакомым, пытаясь не допустить сотрудничества со стороной обвинения.

Ростов-на-Дону, Артем Рокотов

Ростов-на-Дону. Другие новости 21.08.18

Зато они исчезнут красиво: правительство Севастополя решило закопать 4 млн рублей. / Украина решила уничтожить промышленность Крыма. / В Крыму накрыли подпольный цех с нелегальным спиртом. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»