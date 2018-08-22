На Украине требуют пустить несчастный поезд к Крыму

Для доставки жителей Украины к границе с Крымом могут пустить поезд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наладить внутреннее железнодорожное сообщение с приграничной территорией требуют в так называемом представительстве президента Украины в АРК.

«Я не понимаю ситуацию, когда мы не можем выделить один несчастный поезд до станции Вадим Одесской железной дороги (расположена в селе Червоный Чабан в Херсонской области, недалеко от пункта пропуска «Каланчак») для крымчан, и в то же время мы ежедневно отправляем около десятка поездов в Россию», – цитируют украинские СМИ постпреда президента «Незалежной» в АРК Бориса Бабина.

Ранее Бабин заявил о необходимости организовать работу перевозчиков на границе с Крымом и избавиться от нелегальных такси, которые в основном и занимаются доставкой пассажиров к пропускным пунктам. При этом в представительстве президента Украины в АРК поддерживают инициативу Мининфраструктуры «Незалежной» прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией, как реакцию на усиление со стороны РФ мер безопасности в Азовском море.

«Российские власти заинтересованы в дешевой рабочей силе из Украины, у них дефицит рабочих рук. Сейчас украинские гастарбайтеры имеют альтернативу: ехать на заработки в страны Евросоюза или в Россию. Даже уменьшение форм организованного сообщения с РФ склонит эту чашу весов в сторону ЕС», – уверен Бабин.

Такая позиция не мешает Бабину настаивать на создании комфортных условий доставки пассажиров к границам с Крымом, так как чиновник все еще считает полуостров якобы украинской территорией. Поэтому с его точки зрения, если предложение Мининфраструктуры «Незалежной» будет одобрено, то на российский Крым оно все равно распространяться не будет.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 22.08.18

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