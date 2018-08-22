Суд обязал ГПУ проверить президента Украины на госизмену

Суд обязал проверить президента Украины Петра Порошенко на причастность к военным преступлениям. Об этом сообщил депутат Верховной рады Виталий Куприй.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Печерский районный суд генеральную прокуратуру провести расследование в отношении президента Порошенко, начальника Генштаба Муженко, экс-министра обороны Гелетея, экс – командующего сектора «Д» генерал – лейтенанта Литвина и главного военного прокурора Матиоса. В числе инкриминируемых им преступлений – госизмена.

«Речь идет об Иловайскойтрагедии и Дебальцевском котле, дезертирстве и преступных приказах генералов, их непрофессионализме и равнодушии, а также покрывательстве этих преступлений военными прокурорами. Виновные лица также должны ответить за военный парад августа 2014 года, когда так необходима солдатам техника не спасала жизнь героям, а использовалась для пиара и показухи», – заявил Куприй.

Кроме того, суд указал на необходимость расследовать факты рейдерского захвата Главной военной прокуратурой недвижимого имущества семьи экс-нардепа Александра Шепелева на сумму более 100 миллионов долларов, добавил депутат.

Киев, Платон Ефимчук

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