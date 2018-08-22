Все наоборот: в Крыму клиентка обобрала гадалку

Симферопольская гадалка стала жертвой постоянной клиентки.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, после очередного визита 32-летней жительницы крымской столицы местная «прорицательница» лишилась 70 тысяч рублей. Примечательно, что во время сеанса гадалка предсказала ей скорую прибыль. Крымчанка решила ускорить прогноз, однако была задержана, не успев распорядиться чужими деньгами.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. Ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 22.08.18

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