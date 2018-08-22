От Украины может отделиться еще часть регионов

После президентских выборов о самоопределении может заявить еще часть регионов Украины. Об этом заявил заместитель главы министерства «Незалежной» по делам оккупированных территорий» Георгий Тука.

Как уже сообщал «Новый День», выборы президента Украины состоятся весной 2019 года. О претензиях на кресло главы страны заявили не менее 20 человек. При этом действующего президента Петра Порошенко поддерживают не более 9% избирателей.

«Я могу спрогнозировать наихудший, с моей точки зрения, сценарий: на следующий день после оглашения итогов выборов один, два, три областных совета – неважно в каком регионе – заявят, что не признают победителя», – сообщил Тука, подчеркнув, что произойти это может в любой части страны, включая западную Украину.

По его мнению, именно так может начаться очередной переворот, который Тука охарактеризовал как «крайне негативные действия, которые обязательно будут поддержаны нашими «друзьями за поребриком».

Отметим, что практически одновременно с Тукой президент Порошенко обвинил своих оппонентов в поддержке Кремля: «Меня шокирует, как же до черта у него адвокатов сейчас в нашем политикуме, как они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить ее на Украину ", – заявил украинский президент.

По мнению экспертов, Порошенко в предвыборной борьбе будет активно разыгрывать национально-патриотическую карту, так как другой возможности хоть как-то привлечь внимание электората у него нет.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 22.08.18

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