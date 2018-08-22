Крымчан предупредили: зимой будут отключать отопление

Крымчане должны быть готовы к отключению отопления зимой. Об этом заявил генеральный директор ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Виктор Дойчев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теплосети Крыма на сегодняшний день изношены на 60%, и их состояние может стать причиной аварий.

«На сегодня можно оценивать состояние сетей как удовлетворительное, если понимать, что износ сетей порядка 60%, – цитирует Дойчева РИА «Новости». – От аварийных ситуаций мы не уйдем, они были и будут в связи с тем, что требуется большой объем замены тепловых сетей».

Симферополь, Артем Рокотов

Симферополь. Другие новости 22.08.18

От Украины может отделиться еще часть регионов. / На Украине предлагают натравить на Крымский мост исламских боевиков. / Севастопольцы с долгами рискуют остаться без машин. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»