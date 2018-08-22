В Крыму собираются вывести неагрессивную пчелу, отличающуюся повышенным трудолюбием

В Крымском федеральном университете имени Вернадского пытаются вывести новую породу пчел.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе КФУ, работа ведется на базе стационарной пасеки, где более 30 лет воспроизводили только собственных пчел, приспособленных к условиям медосбора в горнолесной зоне Крыма. В основу положено исследование митохондриальной ДНК, проведенное в Институте проблем экологии и эволюции имени Северцева: ученые обнаружили генную мутацию, отличающую исследуемую пчелу от других пород.

По мнению сотрудников КФУ, именно эта мутация позволит развить у пчел определенные хозяйственно-ценные признаки: зимостойкость, устойчивость к болезням, высокую продуктивность, продуктивностью, способностью собирать нектар при высоких температурах и, что немаловажно для человека, миролюбие.

Симферополь, Артем Рокотов

Симферополь. Другие новости 22.08.18

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