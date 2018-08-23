В Симферополе в срочном порядке эвакуировали аэропорт

В Симферополе пришлось в срочном порядке эвакуировать сотрудников аэропорта и пассажиров.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера вечером: поступило сообщение о заложенной бомбе. Спецслужбам понадобился час, чтобы прочесать аэропорт, взрывное устройство не нашли.
Из-за переполоха не смогли вовремя вылететь самолеты в Москву и Тюмень, задержали прибытие рейсов из Санкт-Петербурга и Уфы. Еще один борт из Санкт-Петербурга отправили в Ростов-на-Дону. Сообщается, что задержка не превысила часа.
После открытия симферопольского аэропорта пассажиры все-таки попали в Крым, но с опозданием на 3,5 часа.
Симферополь, Артем Рокотов
Симферополь. Другие новости 22.08.18
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