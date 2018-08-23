СБУ нашла в Крыму работающие украинские АЗС

СБУ обнаружила в Крыму сеть АЗС, которую контролируют украинские фирмы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спецслужба провела обыски в киевском и львовском офисах компании «Концерн «Галнафтогаз», которая является оператором украинской сети АЗС «ОККО». В СБУ считают, что после воссоединения Крыма с Россией, в компании решили не отказываться от автозаправочных станций на полуострове, и продолжили зарабатывать деньги в уже российском регионе. В спецслужбе насчитали минимум девять АЗС в Крыму, над которыми сохранила контроль украинская компания. Еще порядка десяти в Донбассе.

По информации СБУ, с доходов АЗС исправно платятся налоги, которые поступают в местные бюджеты, а продукция некоторых станций используется даже для обеспечения государственных потребностей.

«Во время проведения обысков в офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов производства сотрудники СБУ обнаружили печати фирм, на которые оформлялись указанные АЗС, а также документы и компьютерную технику, подтверждающие противоправную деятельность», – сообщили в пресс-службе спецслужбы.

Стоит отметить: жители Украины и ранее обвиняли компанию в том, что она продолжила предоставлять свои услуги в Крыму после 2014 года. Однако в фирме тогда заявили, что сеть АЗС была передана в аренду другой компании, которая на тот момент не стала делать ребрендинг – сохранились фирменные логотипы и надписи на украинском языке. При этом украинцы, посетившие республику, замечали, что на заправочных станциях принимают у клиентов сетевые карточки, выданные на территории Украины.

«По Крыму обвиняют в том, что мы контактируем с крымчанами, но мы действительно контактируем. По поводу чего? Это наше имущество, это наши сотрудники, которые работали у нас до этого времени, и они не являются профессиональными менеджерами, которые ранее руководили этой сетью. Поэтому соответствующие консультации, как вести этот бизнес, наши сотрудники проводят, но это не означает, что мы руководим этими станциями и получаем с этого выгоду. Мы туда ничего не поставляем и никаких финансовых операций не ведем», – прокомментировал обыски СБУ глава компании Виталий Антонов.

А вот в случае с заправочными станциями на территории Донбасса Антонов заявил, что в компании нет информации, кто там управляет сетью АЗС «ОККО».

Киев, Леонид Маковецкий

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