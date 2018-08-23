Население Крыма прирастает за счет приезжих

Население Крыма растет за счет приезжих – Крымстат опубликовал данные о миграционном движении населения в 2017 году. Выехали из Крыма 35 тысяч человек, прибыли – 43 тысячи.

В некоторых городах и районах Крыма итог миграционного движения имеет знак «плюс», в других произошел отток населения.

Крылатая фраза одного из джентльменов удачи: «Пошью костюм с отливом – и в Ялту!» стала двигателем более, чем для 3 тыс человек, правда, две трети, разочаровавшись, покинули «город счастья». Итоговый прирост – ровно тысяча человек, чуть больше обосновались в Евпатории.

Керчь приросла двумя тысячами, правда, здесь мог сказаться фактор строительства моста – многие строители приехали с семьями, в городе отмечено массовое появление молодых учительниц – их жен. По окончании стройки движение может пойти в обратную сторону.

За счет приезжих значительно приросли Симферополь и Симферопольский район – на 1 тыс 400 и 2 тыс 400 человек соответственно.

В сельских районах наблюдалась обратная тенденция: во многих убыло население. Больше других потеряли Бахчисарайский (-705г) и Джанкойский (-530).

При этом надо отметить миграционный прирост в Сакском (+483) и Кировском (+348) районах, которые условно можно считать курортными.

По Севастополю уже есть данные 2018 года, там движение гораздо активнее, чем на всей остальной части полуострова. В город и его окрестности тоже приехало людей больше, чем выехало: прирост за полгода составил уже более 3 тыс человек.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 23.08.18

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