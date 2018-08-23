Крымские чиновники совсем обленились

В Симферополе объявлено об уникальной закупке: для детской молочной кухни здесь намерены купить 18 тысяч литров молока «крупнорогатого скота (утреннего надоя, сырое, охлажденное, жирностью 3,2-3,6%)». Чье именно должно быть молоко, не уточняется.

Но, как передает корреспондент РИА «Новый День», к крупному рогатому скоту относятся не только привычные нашему населению коровы, но и буйволы, яки. Они тоже дают молоко, которое традиционно используют в пищу. Например, в Туркмении, Таджикистане, Узбекистане и Армении широко употребляют молоко самки зебу.

Чиновник, составлявший объявление об аукционе на поставку молока (от имени симферопольской поликлиники № 3), поленился прочесть свой итоговый текст, целиком откуда-то скопированный. Поэтому в техническом задании есть интересное по отношению к продукту требование: «Весь товар должен быть новым, ранее не использовавшимся».

Особо оговаривается: требование о соответствии поставляемого товара изображению, образцу или макету товара не установлено. Но зато товар должен быть безопасным для жизни и здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

В проекте контракта на поставку подчеркивается, что молоко поставляется для государственных нужд (то есть такой нуждой признается кормление маленьких детей).

Кроме того, на момент передачи заказчику товара (то есть с 7 часов утра до 7 часов 15 минут ежедневно, без выходных и праздников) «последний должен принадлежать поставщику на праве собственности и не должен находиться в залоге, под арестом, являться предметом исковых требований третьих лиц».

Удивительный контракт будет действовать с момента подписания до конца нынешнего года, предлагаемая первоначальная цена закупки составляет без малого миллион рублей, источник финансирования – внебюджетные средства. Надо понимать, что так именуются деньги, которые платят родители за детские кефир и творожок.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 23.08.18

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