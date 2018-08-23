В севастопольской школе на зарплаты неработающим списали миллион рублей

Руководству школы № 42 в Севастополе грозит уголовное дело.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура выявила, что в учреждении потратили более 1 миллиона 280 тысяч рублей на зарплаты сотрудникам, которые на самом деле не работали в школе.

«С января 2015 года по апрель 2017 года должностные лица ГБОУ СОШ № 42, используя свои служебные полномочия, из корыстных мотивов, вносили в официальные документы заведомо недостоверные сведения о фактически отработанном времени двумя работниками. Но одна из работниц в указанный период на работу в школу не выходила, возложенные на нее трудовые обязанности по проведению занятий с учениками не исполняла. Вторая работница не исполняла возложенные на нее трудовые обязанности лаборанта», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Материалы проверки прокуратура направила следователям, которые могут возбудить уголовное дело по статье «Растрата».

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 23.08.18

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