Билайн наказал абонентов рублем за поездки в Крым

Компания Билайн наказала своих абонентов рублем за поездки в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», абоненты Билайн получили такие sms-сообщения: «Отвечайте на звонки без сомнений! С 20 августа 2018 г. входящие вызовы с номеров любых операторов в поездках по России в сети Билайн автоматически стали бесплатными для всех клиентов. Общайтесь и путешествуйте по нашей стране свободно – условия тарифов одинаковы по всей России, кроме Респ. Крым и г. Севастополь, где сеть Билайн отсутствует. Подробнее www.beeline.ru/horoshie-novosti Ваш Билайн».

Правда, на сайте оператор связи предусмотрительно исключил из информации пассаж о Крыме и Севастополе, но скрывать факт своего отсутствия в Крыму не стал.

И, например, абонентам, подключенным к линейке тарифов «ВСЁмоё» все входящие звонки и исходящие на номера Билайн в Крыму и Севастополе будут стоить 2 рубля за минуту, в то время как в других городах России – бесплатно.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 23.08.18

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