У Порошенко признали: Крым добровольно стал частью России

На Украине признали, что Крым добровольно вошел в состав России. Об этом в эфире телеканала «112» заявил депутат Верховной рады Иван Винник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», журналисты спросили у депутата, есть ли у Украины четкий конкретный план возвращения Донбасса и Крыма без применения силы – то есть дипломатическим путем, о котором все время заявляет президент Порошенко. На что получили ответ, что дипломатии не бывает без силы, и, например, в Донбассе Украина согласится прекратить войну только на условиях собственной победы, все остальные варианты для нее неприемлемы. «Конкретные планы по возвращению Донбасса и Крыма есть», – заявил Винник, но уточнять, что это за планы все-таки не стал.

Отвечая на вопрос, почему Украина не применила силу в 2014 году в Крыму, депутат от «Блока Петра Порошенко» напомнил, что 85% из 20-тысячной украинской военной группировки, расположенной на полуострове, добровольно присягнуло России, то есть приказы украинского командования просто некому было выполнять, а процесс воссоединения с РФ «обеспечивался исключительно гуманитарными мероприятиями».

«Люди, которые там жили, осознанно хотели стать частью российского пространства», – заявил Винник.

Украина уже потеряла много времени, отметил украинский эксперт-международник Андрей Бузаров, подчеркнув: он верит, что реинтеграция Крыма и Донбасса еще возможна, но опыт Молдавии и Приднестровья говорит, что чем дольше территория находится вне правового поля государства, тем меньше шансов вернуть ее обратно.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 23.08.18

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