В Севастополе наживаются на коммунальных проблемах пенсионеров

В Севастополе активизировались мошенники, которые наживаются на обмане с установкой электросчетчиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в основном жертвами аферистов становятся пожилые граждане.

«Мошенники приходят к пенсионерам и предлагают заменить электросчетчики, предъявляют документы некой организации, говорят, что организация связана с «Севастопольэнерго» (компания, которая обеспечивает энергоснабжение потребителей в городе – прим. «НД»), предлагают заменить счетчик за 4,9 тысячи рублей, причем делают скидку для пенсионеров в размере 100 рублей. При замене счетчиков они ставят временную пломбу и заверяют, что «Севастопольэнерго» потом поменяет эту пломбу», – цитирует ForPost уполномоченного по правам человека в Севастополе Павла Буцая.

В «Севастопольэнерго» отрицают, что имеют какие-либо связи с установщиками счетчиков, навязывающих свои услуги жителям города. При этом официальная организация не предлагает заменить установленное оборудование, а выписывает штрафы в размере 15 -20 тысяч рублей за несанкционированное вмешательство в систему учета. Для многих пенсионеров эта сумма непосильна.

Омбудсмен советует жителям города проявить осторожность, и в случае визита предлагающих заменить приборы учета сразу же обращаться в полицию.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 24.08.18

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